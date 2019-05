Mann von Traktor überrollt und schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sulzbach am Main (dpa/lby) - In Unterfranken ist ein Mann von seinem Traktor überrollt und schwer verletzt worden. Der 57-Jährige sei mit dem Traktor in Sulzbach am Main (Landkreis Miltenberg) auf einem abschüssigen Schotterweg gefahren, als beim Bremsen die Räder blockierten und die Maschine rückwärts in Richtung eines Abhangs rutschte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Aus Angst, den Abhang hinunterzustürzen, sprang der Mann am Samstag von seinem Traktor. Den Angaben zufolge landete er dabei so unglücklich, dass das Fahrzeug ihn überrollte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Der Traktor kam nach einigen Metern zum Stehen.