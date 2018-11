Fußgängerin wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Suhl (dpa/th) - Eine Fußgängerin ist in Suhl angefahren und schwer verletzt worden. Die 56 Jahre alte Frau hatte am Samstag eine Straße überqueren wollen und wurde dabei von einem Auto erfasst, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Laut Polizei gab der 34 Jahre alte Fahrer an, die Frau nicht gesehen zu haben. Die 56-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit noch ermittelt. Gegen den Autofahrer läuft nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.