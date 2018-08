Direkt aus dem dpa-Newskanal

Suhl (dpa/th) - Ein 36 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Suhl mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Eine 50-jährige Autofahrerin sei am Dienstagabend in Schrittgeschwindigkeit auf den Marktplatz gefahren, als der Radler mit hoher Geschwindigkeit aus einer Einmündung kam, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei dem Aufprall stürzte der Radler.