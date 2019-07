Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sülfeld (dpa/lno) - Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zum Dienstag bei Sülfeld (Kreis Segeberg) von der Straße abgekommen und in einen Baum gekracht. Er starb noch an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte. Die Ursache für den Unfall im Ortsteil Tönningstedt ist noch nicht bekannt.