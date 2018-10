Autofahrerin nach Aufprall auf Baum gestorben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grimmen (dpa/mv) - Eine 29-jährige Autofahrerin ist knapp zwei Wochen nach einem Verkehrsunfall an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die Frau war am 11. Oktober bei Grimmen auf der L 26 zwischen Griebenow und Kandelin mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und aus dem Fahrzeug geschleudert worden, wie die Polizei am Dienstag in Neubrandenburg mitteilte. Sie hatte sich dabei schwerste Verletzungen zugezogen, unter anderem am Kopf.