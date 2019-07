Verletzte bei Balkoneinsturz: Wohl Planschbecken der Grund

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - An einem Wohn- und Geschäftshaus in Stuttgart ist ein Balkon eingestürzt und sechs Menschen sind leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen ist ein volles Planschbecken mit drei Meter Durchmesser und 70 Zentimeter Höhe auf dem Balkon im ersten Obergeschoss aufgestellt worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Vermutlich durch das zu hohe Gewicht sei der Holzbalkon einseitig eingestürzt. Die Menschen im Alter von 21 bis 54 Jahren rutschten vier Meter in die Tiefe. Ein Mensch kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von 100 000 Euro.