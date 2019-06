Unfallfahrt nach Schlaganfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Während ihrer Autofahrt durch Stuttgart hat eine Seniorin einen Schlaganfall erlitten und mehrere Unfälle verursacht. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt, mehrere Autos beschädigt. Die 80 Jahre alte Frau war am Vortag im Stadtteil Feuerbach unterwegs, als sie wegen des Schlaganfalls die Kontrolle über ihren Wagen verlor, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei der Unfallfahrt wurden demzufolge zunächst vier parkende Autos beschädigt. Außerdem sei der Wagen der Seniorin gegen eine mobile Baustellenampel geprallt, die daraufhin umknickte und zwei weitere Wagen beschädigte. Der Unfallort musste bis zum Abend gesperrt werden, was zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte, hieß es. Die betagte Autofahrerin wurde laut Polizei in eine Klinik gebracht. Die Beamten bezifferten den entstandenen Schaden mit etwa 41 000 Euro.