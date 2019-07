Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Rollerfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Stuttgart tödlich verunglückt. Der 61-Jährige war am Dienstagabend im Süden Stuttgarts unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Als er langsamer wurde, erkannte eine Autofahrerin hinter ihm die Situation wohl zu spät. Daraufhin erfasste die 50-Jährige den Rollerfahrer, der noch an der Unfallstelle starb. Die Straße war bis zum späten Abend Uhr in beiden Richtungen gesperrt.