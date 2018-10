Polizeiauto rammt Auto bei Einsatzfahrt: Vier Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Streifenwagen hat in Stuttgart-Bad Cannstatt auf einer Einsatzfahrt einen Kleinwagen gerammt. Vier Menschen wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei in Stuttgart am Samstag mitteilte. Demnach waren zwei Polizisten am Freitagabend in ihrem Wagen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als sie an einer Kreuzung mit dem Auto zusammenstießen. Die beiden Polizisten sowie der 22 Jahre alte Fahrer des Kleinwagens und seine 21 Jahre alte Beifahrerin kamen in Klinken. Wie genau es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar. Der Schaden soll bei rund 30 000 Euro liegen.