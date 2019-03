Mann übersieht Autos an roter Ampel: Drei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall in Stuttgart sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 47 Jahre alter Autofahrer hatte am Donnerstagabend an einer roten Ampel zwei Autos übersehen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf das hintere Auto auf und schob die beiden Wagen aufeinander. Deren 43 und 24 Jahre alten Fahrer wurden dabei leicht verletzt. Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen. Alle drei kamen in ein Krankenhaus. Weshalb der Unfallfahrer die Autos übersah, war zunächst noch unklar.