Frau zieht Notbremse in Stadtbahn: Fahrgäste verletzt

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einer Notbremsung durch eine zunächst unbekannte Frau sind in einer Stuttgarter Stadtbahn zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die Frau die Notbremse betätigt, als die Bahn am Vortag von der Haltestelle Wangen Marktplatz in Richtung Hedelfingen losfuhr - Fahrgästen zufolge, weil sich ein etwa fünf Jahre altes Kind - womöglich ihr eigenes - außerhalb der Bahn befand.

Nach dem plötzlichen Stop sei die Unbekannte ausgestiegen und davongelaufen. Die Polizei untersucht die Hintergründe und hofft auf Hilfe von Zeugen. Nähere Angaben zur Frau oder zu dem Kind - auch zu der Frage, ob die Frau das Kind mitnahm - konnte die Polizei am Donnerstag nicht machen.