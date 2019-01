Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem schweren Autounfall in Stuttgart sind fünf Menschen verletzt worden - darunter drei Kinder. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein Autofahrer am Samstagabend mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und krachte in das Fahrzeug eines 44-Jährigen. Der Mann, seine Frau und die drei Kinder im Alter von drei und sechs Jahren sowie drei Monaten erlitten leichte Verletzungen. Der 57 Jahre alte Unfallverursacher stieg unverletzt aus seinem demolierten Auto.