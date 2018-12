Zwei Autos krachen ineinander: Sechs Menschen verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stühlingen (dpa/lsw) - Zwei Autos sind bei Stühlingen (Landkreis Waldshut-Tiengen) auf einer Straße frontal zusammengekracht und sechs Menschen verletzt worden. Die 49 und 18 Jahre alten Fahrer kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die insgesamt vier Beifahrer in den beiden Autos trugen leichte Verletzungen davon. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Weshalb die beiden Autos am Sonntag ineinander krachten, war zunächst unklar.