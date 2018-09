Kleintransporter fährt auf Laster auf: Beifahrer eingeklemmt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berbersdorf (dpa/sn) - Ein 28 Jahre alter Beifahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 4 bei Striegistal (Kreis Mittelsachsen) in einem Kleintransporter eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der 53 Jahre alte Fahrer sei am Donnerstag in Richtung Dresden auf einen Laster aufgefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Beifahrer musste von Rettungskräften befreit werden. Er kam per Hubschrauber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Der Abschnitt der Autobahn musste kurzzeitig gesperrt werden.