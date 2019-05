Betrunkener Autofahrer landet im Fluss

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Striegistal (dpa/sn) - Ein betrunkener Autofahrer hat in Mittelsachsen ein Brückengeländer durchbrochen und ist mit seinem Wagen im Fluss Striegis gelandet. Der 26-Jährige sei in der Nacht zum Sonntag in Striegistal in einer Kurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Der Wagen durchbrach das Geländer und kam erst im Fluss zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Ein Alkoholtest ergab bei ihm 1,44 Promille. Die Polizei bezifferte den Schaden an Brückengeländer und Auto auf insgesamt rund 11 000 Euro.