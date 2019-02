Vorfahrt übersehen: Drei Tote und zwei Schwerverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Streithausen (dpa/lrs) - Einen Tag nach dem Unfall eines 87 Jahre alten Autofahrers mit drei Toten werden die beiden Schwerverletzten weiter im Krankenhaus behandelt. Das teilte die Polizei am Montag in Montabaur mit. Der 87 Jahre alte Autofahrer hatte am Sonntag nach Darstellung der Polizei in Streithausen im Westerwaldkreis beim Linksabbiegen die Vorfahrt einer 23 Jahre alten Fahrerin missachtet. Bei dem Zusammenstoß starben der 87-Jährige und zwei Frauen im Alter von 85 und 83 Jahren. Ein 91 Jahre alter Mann, der auch in diesem Wagen gesessen hatte, sowie die 23-Jährige aus dem anderen Auto wurden schwer verletzt.

Rheinland-Pfalz setzt bei Unfällen mit Senioren am Steuer vor allem auf Prävention. Innenminister Roger Lewentz (SPD) sprach sich am Montag gegen verbindliche Tests für ältere Autofahrer aus. "Es gibt tragische Unfälle mit Beteiligung von Senioren", sagte Lewentz in Mainz. "Die statistischen Zahlen zeigen allerdings keinen eindeutigen Trend, auch wenn mit Blick auf die demografische Entwicklung und der Zunahme älterer Autofahrer steigende Zahlen bei Senioren als Unfallverursacher registriert werden."