Straußfurt (dpa/th) - Ein Autofahrer ist in Straußfurt (Landkreis Sömmerda) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der 57-Jährige sei bei dem Unfall eingeklemmt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Mit einem Hubschrauber wurde der schwer verletzte Mann in ein Krankenhaus geflogen. Weshalb der Fahrer mit seinem Auto am Sonntagmorgen von der Straße abkam, sei noch nicht geklärt, hieß es bei der Polizei.