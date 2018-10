Fahranfänger verliert Kontrolle: Passant leicht verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Straußfurt (dpa/th) - Weil ein 18-jähriger Fahranfänger seine Freunde beeindrucken wollte, hat er in Straußfurt die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Passanten leicht verletzt. Der Mann sei am Mittwoch im Landkreis Sömmerda an einer Ampel mit quietschenden Reifen losgefahren, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. In der Folge sei er gegen mehrere Metallpoller geprallt. Teile des Autos flogen durch die Luft und trafen einen Passanten. Gegen den 18-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der entstandene Schaden wird auf 7000 Euro geschätzt.