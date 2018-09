58-Jährige kommt von Fahrbahn ab: Auto überschlägt sich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Straufhain (dpa/th) - Eine 58-Jährige Frau ist auf einer Landstraße bei Straufhain im Landkreis Hildburghausen mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und verletzt worden. Die Frau war am Sonntagmittag in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache in den Straßengraben geraten, wo sich das Fahrzeug überschlug, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Auto landete wieder auf den Rädern. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.