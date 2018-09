80-Jährige fährt in Gegenverkehr: Mit tödlichen Folgen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Steinigtwolmsdorf (dpa/sn) - Eine 80-jährige Frau ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 98 im Landkreis Görlitz ums Leben gekommen. Sie geriet am Freitag zwischen Wehrsdorf und Steinigtwolmsdorf mit ihrem Kleinwagen aus noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Ihr Auto stieß frontal mit dem Fahrzeug eines 68-Jährigen zusammen, wie die Polizei in Görlitz am Samstag mitteilte. Beide Fahrer wurden zunächst schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, für die Frau kam jedoch alle Hilfe zu spät. Die 80-Jährige starb. Die Bundesstraße war fast drei Stunden voll gesperrt.