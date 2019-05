Direkt aus dem dpa-Newskanal

Steinheim an der Murr (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) ums Leben gekommen. Nach ersten Angaben der Polizei war der Mann am Samstagmorgen auf ein anderes Auto aufgefahren. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache liefen am Vormittag noch, wie ein Polizeisprecher sagte.