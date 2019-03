Lastwagen mit 176 Schweinen in Brand geraten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ochtrup (dpa/lnw) - Ein mit 176 Schweinen beladener Lastwagen ist während der Fahrt in Ochtrup in Brand geraten. Mehrere Schweine starben. Der Fahrer des Lastwagens bemerkte am Montag eine Rauchentwicklung im Motorbereich und hielt sofort an, wie die Polizei Steinfurt mitteilte. Die Zugmaschine geriet in Brand.

Die Tiere konnten zum Teil aus dem Anhänger befreit werden, einige wurden dabei verletzt. "Der Einsatz dauert noch an, da die Schweine da noch herumlaufen und nun muss erst das Veterinäramt kommen", sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Nachmittag. Der Brand sei aber gelöscht.