19-Jähriger gerät in Gegenverkehr: 55-Jährige verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Steindorf (dpa/lby) - Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist auf der Staatsstraße 2052 in den Gegenverkehr geraten und hat einen Unfall mit einer Verletzten verursacht. Bei dem Zusammenstoß am Samstag im Landkreis Aichach-Friedberg erlitt eine 55 Jahre alte Autofahrerin schwere Verletzungen, wie die Polizei in Augsburg mitteilte. Warum der 19-Jährige von seiner Spur abkam, war noch unklar. Er wurde leicht verletzt.