Auto wird in zwei Teile gerissen: Fahrer tödlich verletzt

Steinau an der Straße (dpa/lhe) - Bei einem tödlichen Unfall in Osthessen ist das Auto eines 52-jährigen Mannes in zwei Teile gerissen worden. Der Fahrer kam ums Leben. Laut Polizei war der Mann am frühen Montagmorgen bei Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) von der regennassen Fahrbahn abgekommen. Sein Fahrzeug schleuderte von der L 3329 und gegen einen Baum. Durch den heftigen Aufprall wurde der Wagen zerrissen. Während der mehrstündigen Bergungsarbeiten war die Straße gesperrt. Die genaue Unfallursache muss durch einen Gutachter geklärt werden.