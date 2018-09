Baustellenmitarbeiter stürzt in die Tiefe: Schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Steinach (dpa/lsw) - Ein Baustellenmitarbeiter ist in Steinach (Ortenaukreis) rund drei Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der 41-Jährige war nach Polizeiangaben vom Mittwoch zunächst von einer Leiter auf ein darunter verlaufendes Drahtseil und dann auf den Boden gefallen. Wie es dazu kommen konnte, war zunächst unbekannt. Der Mann wurde nach dem Unfall am Dienstag mit schweren inneren Verletzungen ins Universitätsklinikum Freiburg gebracht.