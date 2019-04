Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wendenborstel (dpa/lni) - Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Wendenborstel im Landkreis Nienburg schwer verletzt worden. Der 76-Jährige sei mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, das Auto sei in einen Graben gerutscht, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Rettungskräfte befreiten den Mann aus seinem Auto. Wie es zu dem Unfall am Mittwoch kommen konnte, war den Angaben zufolge noch unklar.