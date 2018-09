Mädchen von Transporter erfasst: Fahrer flüchtet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stavenhagen (dpa/mv) - Eine 15-jährige Fußgängerin ist in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von einem Transporter angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um das hilflose Mädchen zu kümmern. Die 15-Jährige kam am Samstagabend von einem Stockcar-Rennen und lief am rechten Fahrbahnrand Richtung Bundesstraße 194. Der Transporter erfasste die Jugendliche und schleuderte sie zu Boden. Ein Rettungswagen brachte die 15-Jährige ins Krankenhaus.