Dachdecker stürzt mehrere Meter tief und wird verletzt

Basepohl (dpa/mv) - Ein Dachdecker ist bei einem Unfall im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte drei Meter herabgestürzt. Der 56 Jahre alte Dachdecker habe sich bei dem Unfall am Montagnachmittag in Basepohl ein Bein gebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er hatte mit einem Kollegen Dachrinnen montieren sollen und dabei einen Schritt nach hinten ins Leere gemacht, hieß es. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hätten vorgeschriebene Seitengitter den Unfall verhindern können. Deshalb werde nun gegen den Chef der Dachdeckerfirma wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Auch das Landesamt für Gesundheit und Soziales sei eingeschaltet worden. Ebenfalls am Montag war ein Monteur von Solaranlagen in Rosenow durch das Dach gebrochen und schwer verletzt worden.