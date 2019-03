Zwei Verletzte bei Unfall auf A14: Autobahn gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Staßfurt/Calbe (dpa/sa) - Auf der Autobahn 14 (Halle - Magdeburg) ist ein Lastwagen verunglückt. Dabei hat es nach ersten Erkenntnissen einen Schwer- und einen Leichtverletzten gegeben, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei in Hohenwarsleben am Donnerstag mitteilte. Kurz nach 2 Uhr kippte der Lastwagen zwischen den Anschlussstellen Staßfurt und Calbe um und blockierte beide Fahrspuren. Die Autobahn in Richtung Magdeburg wurde gesperrt. Die Bergungsarbeiten sollten voraussichtlich bis Donnerstagmittag andauern.