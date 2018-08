Motorradfahrer stößt mit Lkw zusammen und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stadtilm (dpa/th) - Auf der B87 in Stadtilm (Ilm-Kreis) ist ein 65 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Mittwochabend in Erfurt mitteilte, setzte der Kradfahrer zum Überholen eines Lastwagens an, als dessen 49-jähriger Fahrer gerade nach links in eine Wendeschleife abbiegen wollte. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber nach Erfurt ins Krankenhaus geflogen, wo er starb.