Autofahrer kollidiert mit Lastwagen: zwei Schwerverletzte

Stadtilm (dpa/th) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 90 im Ilm-Kreis sind am Dienstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 77-Jähriger habe versucht, bei Stadtilm einen Lastwagen zu überholen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei stieß er mit dem zu überholenden Fahrzeug und einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen, wie es weiter hieß. Der Autofahrer und der 54-jährige Fahrer des entgegenkommenden Lastwagen seien schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 45-jährige Fahrer eines hinter dem zweiten Lastwagen fahrenden Autos habe sich leicht verletzt. Die Bundesstraße 90 war zeitweise gesperrt.