Chemikalie in falschen Tank gepumpt: Verletzte bei Unfall

Stadtallendorf (dpa/lhe)- Bei einem Unfall in einer Firma im mittelhessischen Stadtallendorf sind drei Personen durch eine chemische Reaktion leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war am Mittwoch bei Reinigungsarbeiten dem Unternehmen im Kreis Marburg-Biedenkopf eine Chemikalie in den falschen Tank gepumpt worden. Der Tank habe sich dadurch erhitzt. Ein Feuer habe es aber nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Laut Polizei kamen die Verletzungen wahrscheinlich durch Hautkontakt oder durch Einatmen zustande. Zwei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, eine dritte wurde vor Ort versorgt.

Feuerwehr und Polizei waren rund zwei Stunden lang im Einsatz. Das Arbeitsschutzdezernat des Regierungspräsidiums Gießen ermittelt. Für die Bevölkerung bestand nach Polizeiangaben keine Gefahr.