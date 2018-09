Lastwagenfahrer stirbt bei Unfall auf A70

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stadelhofen (dpa/lby) - Ein 50-jähriger Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 70 in Oberfranken mit seinem Fahrzeug umgekippt und ums Leben gekommen. Der Mann fuhr am frühen Freitagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache bei Stadelhofen (Landkreis Bamberg) mit dem Sattelzug gegen die Mittelschutzplanke und krachte anschließend in die Böschung rechts der Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagen kippte um und blieb quer auf der Autobahn liegen. Der Fahrer aus Baden-Württemberg verletzte sich dabei tödlich. Die A70 war im morgendlichen Berufsverkehr in Richtung Schweinfurt für mehrere Stunden gesperrt.