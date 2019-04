Junger Autofahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Ein junger Autofahrer ist im Raum Hannover mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und bei einer anschließenden Kollision lebensgefährlich verletzt worden. Drei Menschen hätten außerdem leichtere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Der 21-Jährige sei am Dienstagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit zwei Autos zusammengestoßen. Er wurde demnach in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er in eine Klinik geflogen.

Sein 46 Jahre alter Beifahrer und die Fahrer der anderen beiden Autos wurden leicht verletzt. Die Kreisstraße 216 blieb in Richtung Springe-Völksen mehrere Stunden gesperrt.