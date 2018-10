Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall: Vollsperrung auf Autobahn 61

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gau-Bickelheim (dpa/lrs) - Ein Unfall mit einem Toten hat zu einer Vollsperrung auf der Autobahn 61 zwischen Bad Kreuznach und dem rheinhessischen Gau-Bickelheim geführt. Auf der Fahrbahn in Richtung Worms liefen am Donnerstag 200 Liter Diesel aus, die von der Feuerwehr gebunden werden mussten. Der Verkehr wurde zunächst am Autobahndreieck Nahetal und an der Anschlussstelle Bad Kreuznach abgeleitet, berichtete die Polizei. Sie gab gegen 12.30 Uhr eine Spur wieder frei. Der Verkehr sollte wegen der Bergung bis in den Abend einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Der 44 Jahre alte Fahrer war laut Polizei mit dem unbeladenen Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Schutzplanke gestoßen. Der Fahrer war ohne Bewusstsein und ohne äußerliche Verletzungen in der unbeschädigten Fahrerkabine, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Polizei vermutete einen medizinischen Notfall als Ursache für den Unfall. Der Schaden wird auf 50 000 Euro geschätzt.