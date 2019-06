Direkt aus dem dpa-Newskanal

Speichersdorf (dpa/lby) - Zwei Fallschirmspringer sind beim Landen in Oberfranken schwer verletzt worden. Die 38 und 59 Jahre alten Männer waren am Sonntag über dem Flughafen Speichersdorf (Landkreis Bayreuth) abgesprungen und aus zunächst ungeklärten Gründen zu hart gelandet, wie die Polizei am Pfingstmontag mitteilte. Ein Hubschrauber und der Rettungsdienst brachten die Männer in ein Krankenhaus.