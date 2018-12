Achtjähriger bei Autounfall ums Leben gekommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Spangdahlem (dpa/lrs) - Ein Achtjähriger ist bei einem Unfall auf der Autobahn 60 bei Spangdahlem (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ums Leben gekommen. Das Auto, in dem er mit seinen Eltern und seinem kleinen Bruder saß, sei am Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht gegen eine Leitplanke geprallt und habe sich mehrfach überschlagen, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.

Der Vater wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Mutter sowie ein Vierjähriger erlitten leichte Verletzungen. Der acht Jahre alte Junge starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die Unfallursache ist noch unklar. Der Wagen kam auf der Überholspur zum Stehen. Die Autobahn war etwa fünf Stunden gesperrt.