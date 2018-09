Transporterfahrer stirbt nach Zusammenprall mit Sattelzug

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sontra (dpa/lhe) - Der Fahrer eines Transporters ist bei einem Unfall im nordhessischen Sontra in seinem Wagen eingeklemmt und getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Dienstagmorgen nach links auf die Gegenfahrbahn abgekommen. Dort stieß er frontal mit einem Sattelzug zusammen. Seine beiden 29- und 34 Jahre alten Mitfahrer waren nach Polizeiaussagen ebenfalls im Auto eingeklemmt und haben sich schwer verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Der 45-jähriger Fahrer des Sattelzugs verletzte sich leicht. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Warum der Fahrer des Transporters von der Fahrbahn abkam, blieb unklar. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme bei dem gestorbene Fahrer an und lasen den Fahrtenschreiber des Sattelzuges aus.