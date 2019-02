Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sonneberg (dpa/th) - In Sonneberg ist ein anscheinend alkoholisierter 24-Jähriger von einem Balkon rund drei Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich schwer verletzt. Zeugen sagten laut Polizei, dass der wohl stark betrunkene Mann am Sonntagabend auf den Balkon seiner Wohnung ging, um zu rauchen. Dann stürzte er plötzlich hinunter, wie die Polizei in Saalfeld am Montag mitteilte. Die Umstände sind noch unklar. Die Polizei sucht weitere Zeugen.