Ungestümer Hund rennt Kinderwagen mit Baby um

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hohenebra (dpa/th) - In Hohenebra (Kyffhäuserkreis) hat ein freilaufender Bernhardiner einen Kinderwagen mit einem neun Monate alten Baby umgerannt. Die dabei zu Fall gekommene Mutter des Kindes wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Kind fiel zu Boden, blieb aber unversehrt. Ersten Ermittlungen zufolge war der Bernhardiner am Montag von einem Grundstück ausgerissen und auf einen am Kinderwagen angebundenen Beagle zugerannt. Um ihn vom Kinderwagen fernzuhalten, machte die 35 Jahre alte Mutter ihren Hund vom Wagen los. Gegen die Halterin des Bernhardiners wird nach dem Vorfall ermittelt.