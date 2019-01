Zug fährt in Auto: Niemand verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sohland (dpa/sn) - Mit viel Glück hat eine Autofahrerin den Zusammenstoß mit einem Zug überlebt. Die 62-Jährige hatte am Sonntag in Sohland bei Bautzen offenbar das Lichtzeichen am Andreaskreuz übersehen und war auf die Gleise gefahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau konnte wegen der inzwischen geschlossenen Schranke nicht mehr zurücksetzen und verließ ihr Fahrzeug kurz vor der Kollision mit der Regionalbahn. Der Lokführer hatte zwar noch eine Notbremsung eingeleitet, kam aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 5000 Euro. Die Bahnstrecke musste am Sonntag für rund zwei Stunden gesperrt werden.