Mann fährt ungebremst in Stauende: Frau schwer verletzt

Sömmerda (dpa/th) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 71 bei Sömmerda ist eine 52 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Ein 29 Jahre alter Autofahrer aus Erfurt übersah am Donnerstag in Fahrtrichtung Sangerhausen das Ende eines Staus und fuhr ungebremst auf den Wagen einer 52-jährigen Frau auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei erlitt die Autofahrerin schwere Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auslöser des Staus war der Brand eines Autos aus Erfurt - dieses Fahrzeug brannte komplett aus, die Insassen konnten sich jedoch in Sicherheit bringen.