Auto fährt in Linienbus: Drei Menschen verletzt

Sömmerda (dpa/th) - Mindestens drei Menschen sind bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Linienbus in Sömmerda verletzt worden. Der Autofahrer war am Freitagnachmittag mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und gegen den Bus einer Stadtlinie geprallt. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der Autofahrer dabei eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Auch der Busfahrer sei schwer verletzt worden. Von den drei Fahrgästen im Bus wurde nach ersten Erkenntnissen einer verletzt. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei noch.