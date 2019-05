Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sögel (dpa/lni) - Ein Mann schwebt nach einem schweren Arbeitsunfall in Sögel im Landkreis Emsland in Lebensgefahr. Der 48-Jährige sei bei Dacharbeiten auf einer Halle auf eine Plexiglasscheibe getreten und etwa sieben Meter in die Tiefe gestürzt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Mann wurde am Samstag mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei, die Berufsgenossenschaft und die Gewerbeaufsicht ermitteln.