Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall auf B9

Sinzig (dpa/lrs) - Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 9 sind an Ostern zwei Menschen schwer verletzt worden. Zwei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Demnach fuhr ein Auto aus ungeklärter Ursache "mit wesentlich höherer Geschwindigkeit" zwischen Sinzig und Bad Breisig in Fahrtrichtung Koblenz auf ein vorausfahrendes Auto auf. Das gerammte Auto wurde in die rechte Leitplanke gedrückt, das andere Auto krachte in die Mittelleitplanke.