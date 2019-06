Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sinzheim (dpa/lsw) - In Sinzheim ist ein Zehnjähriger beim Fahrradfahren von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber habe den Jungen nach dem Unfall am Montagabend in ein Spezialkrankenhaus geflogen, teilte die Polizei mit. Der Junge hatte demnach einen Helm getragen. Das Auto hatte den Jungen erfasst, als er gerade in eine Straße einbiegen wollte. Der 19 Jahre alte Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.