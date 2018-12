Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sinsheim (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind drei Menschen verletzt worden. Ein 18 Jahre alter Mann übersah am Steuer seines Autos beim Linksabbiegen am Sonntagabend den entgegenkommenden Wagen eines 34-Jährigen und krachte frontal in diesen. Die beiden Fahrer wurden mit leichten, die 17-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.