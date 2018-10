Traktor verliert Ladung: Fahrbahn durch Malzrückstände glatt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Simmertal (dpa/lrs) - Ein Traktor hat am Donnerstag in Simmertal seine von einer Brauerei stammende Ladung verloren und damit für eine Straßensperrung gesorgt. Die Malzrückstände hätten sich über die Bundesstraße verteilt und diese spiegelglatt werden lassen, teilte die Polizei in Kirn mit. Bis die Straßenmeisterei den Asphalt gereinigt hatte, dauerte es etwa eine halbe Stunde. Bei dem Traktoranhänger hatten sich beim Befahren eines Kreisels die Riegel der Seitenwand gelöst, so dass Treber auf der Straße landete.