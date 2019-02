Zwei Schwerletzte bei Zusammenstoß auf A3

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der A3 sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Zwei weitere Insassen trugen leichtere Verletzungen davon, wie die Polizei am Sonntag in Offenbach mitteilte. Ein 20-Jähriger nahm demnach am späten Samstagabend beim Einfädeln von der A 45 am Seligenstädter Dreieck einem anderen Auto die Vorfahrt - beide Fahrzeuge prallten zusammen. Der Wagen des 20-Jährigen kam von der Straße ab und blieb im Seitengraben liegen, alle drei Insassen wurden verletzt, ein 20-jähriger Mitfahrer schwer. Das andere Auto überschlug sich, der 28-jährige Fahrer trug lebensgefährliche Verletzungen davon. Die A3 musste stundenlang gesperrt werden, unter anderem für die Landung eines Rettungshubschraubers.