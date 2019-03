Ein Toter bei Zusammenstoß von Autos auf der A3

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seligenstadt (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos auf der Autobahn 3 bei Seligenstadt ist am Samstagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Mindestens eine Person wurde schwer verletzt. Nach weiteren Angaben der Polizei waren mindestens fünf Fahrzeuge in Fahrtrichtung Würzburg ineinander gefahren. Die Autobahn sei mit Trümmerteilen übersät und in Höhe Seligenstadt gesperrt. Daher habe sich ein Stau zwischen Hanau und Seligenstadt gebildet. Die Unfallursache war zunächst unklar.